مصدر مسؤول : الميزان التجاري الايراني يسجل تحسنا بقيمة 5.5 مليار دولار

وافادت "ارنا"، وفقا لاحدث تقرير احصائي صادر عن مصلحة الجمارك الوطنية، فقد بلغ اجمالي قيمة الصادرات غير النفطية للسلع الايرانية خلال الفترة ذاتها، 22.5 مليار دولار، بزيادة وقدرها 24٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ( الايراني - انتهى في 20 اذار 2024م).

وبحسب هذا التقرير، فقد بلغت الصادرات غير النفطية للبلاد من حيث الوزن، 59 مليون طن، بزيادة 18٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ويضيف التقرير هذا، انه في غضون الاشهر الخمسة الاخيرة بلغت قيمة واردات البلاد 25 مليار دولار، بانخفاض وقدره 4.5٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ايضا.

كما بلغ استيراد ايران للسلع غير النفطية من حيث الوزن، 12.8 مليون طن؛ مسجلا انخفاضًا بنسبة 20.5٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

انتهى ** ح ع