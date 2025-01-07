٠٧‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٣:٢٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85713283
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مصدر مسؤول : الميزان التجاري الايراني يسجل تحسنا بقيمة 5.5 مليار دولار

٠٧‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٣:٢٦ م
رمز الخبر: 85713283
مصدر مسؤول : الميزان التجاري الايراني يسجل تحسنا بقيمة 5.5 مليار دولار

طهران / 7 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - أعلنت مصلحة الجمارك لجمهورية ايران الاسلامية، ان الميزان التجاري للبلاد سجل في غضون الاشهر الخمسة الماضية تحسنا بقيمة 5.5 مليار دولار؛ وبما يشير إلى فائض بواقع 69٪.

وافادت "ارنا"، وفقا لاحدث تقرير احصائي صادر عن مصلحة الجمارك الوطنية، فقد بلغ اجمالي قيمة الصادرات غير النفطية للسلع الايرانية خلال الفترة ذاتها، 22.5 مليار دولار، بزيادة وقدرها 24٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ( الايراني - انتهى في 20 اذار 2024م).

وبحسب هذا التقرير، فقد بلغت الصادرات غير النفطية للبلاد من حيث الوزن، 59 مليون طن، بزيادة 18٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ويضيف التقرير هذا، انه في غضون الاشهر الخمسة الاخيرة بلغت قيمة واردات البلاد 25 مليار دولار، بانخفاض وقدره 4.5٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ايضا.

كما بلغ استيراد ايران للسلع غير النفطية من حيث الوزن، 12.8 مليون طن؛ مسجلا انخفاضًا بنسبة 20.5٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

انتهى ** ح ع

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