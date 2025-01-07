٠٧‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٤:٢٤ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85713284
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مخرج إيراني یتالق في مهرجان نيويورك السينمائي الدولي

٠٧‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٤:٢٤ م
رمز الخبر: 85713284
مخرج إيراني یتالق في مهرجان نيويورك السينمائي الدولي

طهران/7 کانون الثاني/ینایر/ارنا-فاز المخرج الايراني "رامين حسين بور"، بجائزة أفضل مخرج للافلام القصيرة وجائزة أفضل سيناريو قصير في مهرجان نيويورك السينمائي الدولي، لقاء فيلمه القصير "صورتكر" (الرسام).

وافادت ارنا، ان المخرج وكاتب السيناريو ومنتج الافلام الايراني "رامين حسين بور"، احرز جائزتي "أفضل مخرج افلام قصيرة" و"أفضل سيناريو قصير"، لقاء مشاركته بمهرجان نيويورك الدولي السينمائي (NYIFA®) في ديسمبر 2024 ويناير 2025م.

علما، بأن الفيلم الوثائقي القصير "الرسام"، مستوحى من قصة حقيقية ويستعرض سيرة حياة اثنين من اقدم واشهر الشعراء الايرانيين "جلال الدین الرومي" و"شمس التبريزي".

ويخوض مخرج هذا الفيلم رامین حسین بور، المنافسة رسميا من اجل التاهل الى المهرجان الاكاديمي في الولايات المتحدة وكندا وغيرهما للعام 2026، كما صنّف ضمن أفضل 50 فيلم قصير، وثائقي، وموسيقي، على قائمة IMDb للعام 2025م.

انتهی**2054

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