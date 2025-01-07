أسامة حمدان : هناك ترتيبات داخلية لانتخاب رئيس مكتب سياسي لحماس قريبا

وأوضح حمدان، خلال مؤتمر صحفي عقده بالجزائر اليوم الثلاثاء : نحن لدينا ترتيبات داخلية وإجراءات قد تفضي قريبا إلى إعلان عن رئيس للمكتب السياسي، الوضع التنظيمي يسير في الحركة بشكل طبيعي عن طريق المؤسسات، ولكن هناك إجراءات تنظيمية تقتضي تأخير الإعلان.

وتابع : إن وحدة الموقف الفلسطيني ليست ترفاً بل هي واجب الوقت، ولم نعد بحاجة لتفاهمات جديدة بل تطبيق ما اتفقنا عليه، ونريد حكومة وفاق وطني تدير المرحلة حتى يختار الشعب الفلسطيني قيادته.

وأشار إلى، أنه "إذا كان متعذراً فلا أقل من لجنة وطنية تدير قطاع غزة، من نخب شعبنا المشهود لهم بالوطنية والنزاهة، لنقطع الطريق على كل حجة فاسدة تريد ظلم شعبنا".

وأكد حمدان، أن "وزير الخارجية الأمريكي بلينكن شريك في حرب الإبادة وتصريحاته تضليلية ولا نثق به وشراكته في الجرائم ضد شعبنا ستلاحق قانونيا".

ولفت إلى، أن "تجربة التفاوض مع إسرائيل أثبتت بأن الحل الوحيد لتحقيق حقوق شعبنا هو الاشتباك مع العدو وإجباره على التراجع".

وبشأن سوريا، تابع القيادي في حماس : نرجو أن تكون سوريا دائماً بخير وأن تبقى في موقع المقاومة ليس لأننا فلسطينيون ونقاوم بل لأن العدو يحتل الجولان ووسع عدوانه واحتل مساحات جديدة من الأراضي السورية، ومن أهم القيم التي أطلقها "طوفان الأقصى"، أن الشعوب لن تتحرر إلا بالمقاومة.

انتهى**9365 / ح ع **

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المصدر/ موقع أمد الإخباري



