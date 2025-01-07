مسؤول إيراني يوضح أهم المشاريع الاستراتيجية في مجال الملاحة البحرية للبلاد

وأشار "عفيفي بور"، في تصريح له اليوم الثلاثاء، إلى الإجراءات والبرامج الرئيسية الملاحية التي تنوي منظمة الموانئ والملاحة الايرانية تنفيذها، قائلا : إن التطوير الإلكتروني للعملیات التشغیلیة ورفع مستوى سلامة الخدمات المقدمة خلال الرحلات البحرية، ووضع خطط مناسبة لتنفيذ المهامة الموكلة من الجهات القيادية فما يخص تنظيم حركة القطع البحرية التقليدية، ياتي ضمن الأمور التي يجدر التركيز عليها في هذا الخصوص.

وأضاف : فيما يخص تطوير جودة السلامة في السفن التي ترفع علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسلامة الملاحية للسفن الأجنبية، يتم ذلك من خلال الارتقاء النوعي بجودة عمليات الفحص والتدريب الداخلي والخارجي وتقييم ومراجعة البرامج والتعليمات الملاحية.

كما نوه المسؤول في وزارة الطرق الايرانية، الى المشاريع البحرية الاستراتيجية التي نفذت خلال العام الجاري في البلاد؛ مبينا ان المراقبة الإلكترونية للممرات المائية الخاضعة لسيادة الجمهورية الإسلامية، والمنظومة الذكية لرصد حركة السفن، وإكمال الاجراءات لتسجيل القوارب المجهولة قبالة الموانئ الايرانية، هي ايضا من أهم المشاريع البحرية الاستراتيجية التي تبنتها البلاد خلال العام الجاري.

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