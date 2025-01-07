قائد امني : حدود إيران وأذربيجان هي حدود السلام والمودة

جاء ذلك في تصريح ادلى به العميد قاسمي للصحافيين على هامش تفقده، اليوم الثلاثاء، حدود محافظة جيلان الشمالية وتحديدا منطقة استارا المتاخمة لجمهورية اذربيجان.

واضاف : اننا نعتبر حدود الجمهورية الاسلامية الايرانية مناطق جغرافية اساسية وستراتيجية، وعليه فقد اجرينا خلال العام الجاري زيارات تفقدية لكافة النقاط الحدودية المشتركة مع دول الجوار من اجل تقييم الوضع؛ مصرحا بان هذه الاجراءات ستتواصل.

كما نوه بالقواسم المشتركة الكثيرة في المجالات الثقافية والاجتماعية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية اذربيجان، وسلّط الضوء على محافظات اذربايجان الشرقية والغربية واردبيل الايرانية والتي تجمعها لغة مشتركة مع الجانب الاذربيجاني؛ مما يوفر ارضيات مناسبة لتوسيع العلاقات وتوطيد الاواصر بين البلدين.

انتهى ** ح ع