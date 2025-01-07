حماس : التصريحات العدائية للاحتلال تستدعي مواقف عربية وإسلامية لوقف جرائمه

واوضحت الحركة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن "ما تداولته حسابات "إسرائيلية" رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي من خرائط تشمل أراضي فلسطينية والأردن وسوريا ولبنان، مع عبارات تدعو لضمّها، تأكيد لطبيعة هذا الكيان العدوانية الاستعمارية".

وشددت على، أن "التصريحات العدائية لقادة الاحتلال تستدعي مواقف قويّة من الحكومات العربية والإسلامية، من اجل التصدي لأطماعه ووقف جرائمه"؛ منوهة إلى أن نشر تلك الخرائط جاء بالتزامن مع تصريحات لقادة الاحتلال تُعلِن النية عن تهجير الشعب الفلسطيني وضم أراضٍ فلسطينية وعربية.

واعتبرت حماس، أن "نشر الخرائط والتصريحات تؤكد طبيعة كيان الاحتلال وأطماعه التوسعية، ونيّاته لتصعيد عدوانه بهدف إخضاع شعوب المنطقة، وسلب خيراتها".

وأكملت : إن هذه السياسات العدوانية، والتصريحات العلنيَّة المتكررة، والمتزامنة مع حرب إبادة وتطهير عرقي وحشية مستمرة في قطاع غزة والضفة، تستدعي مواقف وإجراءات قويّة من جامعة الدول العربية، داعية الحكومات العربية والإسلامية لصدّ هذه الأطماع، ووقف الجرائم الصهيونية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وتقديم سبل الدعم والإسناد له في مواجهة مخططات فاشية تستهدف المنطقة برمّتها.

على صعيد اخر، اقرت وسائل إعلام عبرية، بمصرع نائب قائد سرية في لواء "ناحال"، بصاروخ مضاد للدبابات أطلقه مقاومون فلسطينيون في بيت حانون.

وذكرت صحيفة معاريف التابعة للكيان الصهيوني، أن القتيل هو الضابط العملياتي في "الجيش" الإسرائيلي "إيتان أشكنازي"، والذي كان يشغل في آخر منصب له كنائب قائد سرية في الكتيبة 932 بـ "لواء ناحال".

انتهى ** 9365

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المصدر/ وكالة شهاب



