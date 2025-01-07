كبير أساقفة طائفة الأرمن شمال غربي البلاد : ليست هناك دولة تحترم المسيحيين مثل ايران

وأوضح الأسقف "غريغور تشفشيان"، خلال مراسم الاحتفاء بذكرى ميلاد السيد المسيح (ع) في مدينة أرومية (مركز محافظة اذربايجان الغربية - شمال غربي البلاد)، قائلا : لقد زرتُ العديد من دول العالم، ولم أجد في أي من الدول الإسلامية التي يعيش فيها المسيحيون، هذه النسبة من الاحترام.

وشدد على، أن "المسيحيين، مثل إخوانهم المسلمين يؤمنون بالله، ولا يوجد أي فرق بين الأديان السماوية، لذلك يجب ألا نسمح بإثارة الفتن والفرقة بينها".

كما عبّر المطران تشفشيان عن شكره وتقديره للمسؤولين في محافظة آذربيجان الغربية، قائلا : اليوم، يشاهد العالم هذا التجمع، ويدرك أننا نحتفل بميلاد السيد المسيح (ع) ليس عبر المكالمات الهاتفية، وإنما من خلال التجمع والتكاتف.

وأقيمت اليوم الثلاثاء في محافظة اذربايجان الغربية، مراسم دينية احتفاء بذكرى ميلاد السيد المسيح (ع) ورأس السنة الميلادية بحضور أبناء الجالية الأرمنية وعدد من كبار المسؤولين في هذه المحافظة الايرانية.

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