ايران تعزي الصين بضحايا الزلزال

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي عن تعازيه لأسر الضحايا وحكومة وشعب الصين بمصرع العشرات من الأشخاص خلال الزلزال العنيف الذي ضرب منطقة التبت ذاتية الحكم في الصين، متمنيا الشفاء للمصابين.

وارتفع إلى 126 شخصا عدد من لقوا مصرعهم جراء الزلزال الذي ضرب منطقة التبت ذاتية الحكم غربي الصين فجر الثلاثاء.

وذكر مركز شبكات الزلازل الصيني "CENC"، في بيان، أن مركز الزلزال كان في منطقة "تنغري" بمدينة شيغاتسي.

وأشار إلى أن قوة الزلزال بلغت قوته 6.8 درجات، ووقع على عمق 10 كيلومترات عند الساعة 09:05 (01:05 ت.غ).

وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، لقي 126 شخصا حتفهم وأصيب 188 آخرون، كما تضرر أكثر من ألف مبنى نتيجة الزلزال.

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