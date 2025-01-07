٠٧‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١١:٤٥ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85713648
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وزير الصحة: ​​الفيروس الصيني الجديد لم يدخل إيران حتى الان

٠٧‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١١:٤٥ م
رمز الخبر: 85713648
وزير الصحة: ​​الفيروس الصيني الجديد لم يدخل إيران حتى الان

طهران / 7 كانون الثاني/يناير/ارنا- اعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني محمد رضا ظفرقندي بان الفيروس الصيني الجديد لم يدخل البلاد حتى اليوم.

وقال ظفرقندي في تصريح له اليوم الثلاثاء: قمنا بتقصي الفيروس الموجود في الصين بشكل منتظم في مختبراتنا وأجرينا اختبارات متكررة وحتى الان لم يدخل هذا الفيروس إلى إيران.

يذكر ان HMPV هو فيروس تنفسي تم الكشف عنه لأول مرة في عام 2001. يستهدف الفيروس في المقام الأول الجهاز التنفسي العلوي والسفلي ويمكن أن يسبب أعراضًا تتراوح من الاصابة الخفيفة الشبيهة بالأنفلونزا إلى المضاعفات الشديدة مثل الالتهاب الرئوي. الأشخاص الضعفاء، مثل الأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، معرضون للخطر بشكل خاص.

التشابه بين فيروس HMPV وكوفيد-19 ملحوظ، ومن الأعراض الشائعة لهذه الأمراض الحمى والسعال واحتقان الأنف وضيق التنفس وانتقال العدوى عبر الرذاذ التنفسي والأسطح الملوثة.

انتهى ** 2342

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