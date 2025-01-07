بقائي يرفض ادعاءات الرئيس الفرنسي الكاذبة بشأن الجمهورية الإسلامية

وقال بقائي في تصريح له مساء الثلاثاء: إن التهديد الفوري والحقيقي للسلام والاستقرار الإقليميين هو كيان الاحتلال الإسرائيلي، الذي، بدعم كامل من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، بما في ذلك فرنسا، بالإضافة إلى استمراره في الاحتلال والإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة، فقد وسع باستمرار نطاق عدوانه العسكري والتوسعي إلى مختلف دول المنطقة. ومن المؤسف للغاية أنه بدلا من مؤخذة كيان قاتل وعنصري مطلوب قادته من قبل المحكمة الجنائية الدولية، يشير الرئيس الفرنسي بأصابع الاتهام إلى بلد كان دائما داعيا للسلام واحترام مبادئ القانون الدولي.

كما رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية ادعاء الرئيس الفرنسي بشأن البرنامج النووي الإيراني، وأكد أن الأنشطة النووية السلمية لإيران تاتي في إطار القوانين الدولية وتحت الإشراف الصارم والمستمر للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن الواضح أن طرح ادعاءات مناقضة للواقع من قبل حكومة تنصلت هي نفسها من الوفاء بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، ومن ناحية أخرى، لعبت دورًا رئيسيًا في حيازة كيان ابادة جماعية للأسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل ، يعد محاولة إسقاطية ومخادعة.

وبالإشارة إلى موقف جمهورية إيران الإسلامية الثابت والمبدئي بشأن الحاجة إلى حل سلمي للصراع الأوكراني، رفض بقائي الادعاءات المتكررة بتدخل إيران في الصراع الأوكراني وأوضح: أن مثل هذه التصريحات غير المسؤولة هي تشويه للحقائق ومحاولة لإخفاء الدور المدمر للجهات الفاعلة الرئيسية في اثارة الأزمات في العالم.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن استغرابه وأسفه لقلق الرئيس الفرنسي بشأن تعاملات إيران مع الدول الإفريقية، وقال: الدول التي لها تاريخ من الاستعمار العنيف في إفريقيا لا يمكنها بذات العقلية تحديد المصير للدول الأفريقية المستقلة وسائر الشعوب.

واضاف: إن علاقات الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الدول الأفريقية تقوم على اساس الاحترام المتبادل واحترام السيادة الوطنية والاستقلال السياسي لكل دولة أفريقية وعلى أساس مبادئ القانون الدولي فيما يتعلق بالعلاقات الودية والتعاون بين الحكومات وفق ميثاق الأمم المتحدة لتحقيق المنافع المتبادلة.

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