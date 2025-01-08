المقاومة الفلسطينية توثق سيطرتها على مسيرات للاحتلال واستهداف آلياته شمالي غزة

وافادت الميادين ان كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عرضت مساء الثلاثاء مشاهد لطائرات مسيّرة إسرائيلية سيطرت عليها شرق مدينة رفح، جنوبي قطاع غزّة.

جاء ذلك في مقطع مصوّر مدته 56 ثانية نشرته كتائب القسام عبر قناتها في موقع "تلغرام" للتواصل الاجتماعي.

ويظهر في الفيديو مقاتل ملثم يعرض إحدى هذه الطائرات، ثم استعرضت الكاميرا مجموعة طائرات إسرائيلية أخرى مماثلة.

وسبق لكتائب القسام أن نشرت مشاهد من استهدافها لآليات العدو الإسرائيلي، شرق مفترق الصفطاوي غرب معسكر جباليا، شمال قطاع غزة.

وبيّنت المشاهد استهداف آلية عسكرية إسرائيلية بعبوةٍ ناسفة، يتبعها استهداف قوات النجدة بعبوةٍ أخرى في المكان ذاته.

كما أظهرت استهداف دبابة "ميركافا" بقاذف "الياسين 105"، ثم أظهر مقطع مصوّر الدبابة نفسها وقد تحوّلت إلى ركام.

وفي وقتٍ سابق، عرضت كتائب شهداء الأقصى مشاهد من قصف مقاتليها بالاشتراك مع مقاتلي "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، تجمعاتٍ لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع ملكة العسكري بقذائف الهاون.

وأقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل ضابطين إسرائيليين وإصابة جنديين في معارك شمال قطاع غزة، يوم الاثنين.

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