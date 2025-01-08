عشرات الشهداء في قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متعددة في قطاع غزة

وقال مراسل المیادین، إنه استشهد 18 فلسطينياً من بينهم 8 أطفال بقصف الاحتلال مناطق عدة وخيماً تؤوي نازحين في خان يونس، جنوبي قطاع غزّة.

وأضاف أنه استشهد 4 وأصيب عدد آخر من جرّاء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة الشعف في حي التفاح، شرقي مدينة غزة.

وفي سياقٍ متصل، قصف الاحتلال الإسرائيلي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة وكذلك، استهدفت طائرات الاحتلال منزلاً في محيط مسجد بئر السبع شمال حي الشيخ رضوان، شمالي مدينة غزة.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات على المناطق الجنوبية في حي الصبرة في مدينة غزة.

وفي وسط قطاع غزة، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها في اتجاه منطقة الدعوة وشركة الكهرباء شمال شرق مخيم النصيرات.

واستشهد وأصيب عدد آخر بقصف طائرات الاحتلال منزلاً في شارع غزة القديم في جباليا البلد، شمال قطاع غزة.

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، فإن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ارتفعت إلى أكثر من 45,885 شهيداً و109,196 جريحاً، تم تسجيلهم، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023، في حصيلةٍ غير نهائية.

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