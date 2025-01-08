استشهاد 54 أسيراً فلسطينياً في سجون الاحتلال منذ أكتوبر 2023

وجاء ذلك في بيان مشترك صدر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، بمناسبة يوم "الشهيد الفلسطيني" الذي يصادف 7 كانون الثاني/يناير من كل عام.

وقال البيان، إن 54 شخصاً بين صفوف الأسرى والمعتقلين المعلومة هوياتهم استشهدوا منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، بينهم 35 من قطاع غزة.

وأوضح البيان، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تواصل إخفاء عشرات الشهداء بين صفوف معتقلي غزة.

وذكر إن "إسرائيل" تواصل احتجاز 63 جثماناً لأسرى استشهدوا داخل السجون، من بينهم 52 منذ بدء الإبادة، فيما "لا يزال العشرات من الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري.

وأشار البيان إلى وجود 291 شهيداً بين صفوف الأسرى والمعتقلين المعلومة هوياتهم منذ عام 1967، لافتة إلى وجود عدد من "الشهداء ارتقوا نتيجة عمليات إعدام ميداني" من دون تحديد هوياتهم.

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