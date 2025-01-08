٠٨‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٢:٢٣ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85714122
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أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني یصل إلى باكو

٠٨‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٢:٢٣ م
رمز الخبر: 85714122
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني یصل إلى باكو

طهران/ 8 كانون الثاني/يناير/ارنا-وصل ممثل قائد الثورة الاسلامية، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني "علي اكبر احمديان" إلى عاصمة أذربيجان، باكو بهدف تعزيز العلاقات السياسية والأمنية مع دول منطقة جنوب القوقاز.

وكان في استقبال "علي اكبر احمديان" نظيره الأذربيجاني "راميل أوسوبف" لدى وصوله إلى مطار باكو.

وسيلتقي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، الرئيس الأذربيجاني "إلهام علييف" ونظيره الأذربيجاني في باكو  ورئيس الوزراء الأرميني "نيكول باشينيان" ونظيره الأرميني في يريفان.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والاقتصادية وكذلك التشاور لتعزیز التفاعل في مجالات الطاقة والممرات والقضايا المتعلقة بالسلام والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز .

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