مسؤول : المبارزة الايرانية تحتل المرتبة الرابعة في العالم

وفي تصريح له خلال اجتماع انتخابي لهيئة المبارزة الإقليمية، اليوم الأربعاء، عبّر بور سليمان عن اسفه من، ان "منتخب المبارزة الايراني لم يستطع التأهل إلى المرحلة النهائية في أولمبياد باريس 2024م"؛ مؤكدا في الوقت نفسه : لكننا ما يدعو للفخر هو ان ان ايران تقف بالمركز الرابع بين الدول المتفوقة في العالم.

واوضح هذا المسؤول : وفقا لتصنيف الاتحاد العالمي للمبارزة، فإن دولًا مثل إيطاليا وفرنسا وألمانيا وروسيا ورومانيا وبيلاروسيا تأتي بعد ايران من هذا الحيث.

ولفت بور سلمان الى، أنه " لو تم الاهتمام بهذه الرياضة في البلاد، يمكننا بلوغ القمة على مستوى العالم"؛ واصفا موقف وزير الرياضة والشباب الايراني "باعتباره مختصًا"، انه ايجابي تجاه رياضة المبارزة.

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