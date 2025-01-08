بزشكيان والسوداني يؤكدان على مشاركة القدرات من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين إيران والعراق

وافادت ارنا، بان رئيس الوزراء العراقي الذي وصل على راس وفد الى طهران صباح اليوم الاربعاء، عقد لقاء ثنائيا مع الرئيس الايراني، باحثا معه في القضايا الثنائية ومواقف البلدين حيال التطورات الاقليمية والدولية؛ حيث اكد الجانبان على تطوير شامل للتعاون بين طهران وبغداد.

يذكر ان زيارة السوداني هذه، تأتي عقب اول زيارة للرئيس بزشكيان الى العراق في 11 ايلول / سبتمبر 2024م، حيث قام على مدى 3 ايام، بزيارة العاصمة بغداد ومحافظات كربلاء المقدسة والنجف الاشرف والبصرة، مضافا الى مباحثاته مع المسؤولين في اقليم كردستان العراق.

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