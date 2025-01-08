٠٨‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٣:١٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85714418
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خلال اللقاء بين الجانبين في طهران؛

بزشكيان والسوداني يؤكدان على مشاركة القدرات من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين إيران والعراق

٠٨‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٣:١٦ م
رمز الخبر: 85714418
بزشكيان والسوداني يؤكدان على مشاركة القدرات من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين إيران والعراق

طهران / 8 كانون الثاني / يناير/ ارنا - استعرض رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اخر المستجدات على صعيد التعاون الثنائي، مع تاكيدهما على ضرورة مشاركة القدرات من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وافادت ارنا، بان رئيس الوزراء العراقي الذي وصل على راس وفد الى طهران صباح اليوم الاربعاء، عقد لقاء ثنائيا مع الرئيس الايراني، باحثا معه في القضايا الثنائية ومواقف البلدين حيال التطورات الاقليمية والدولية؛ حيث اكد الجانبان على تطوير شامل للتعاون بين طهران وبغداد.

يذكر ان زيارة السوداني هذه، تأتي عقب اول زيارة للرئيس بزشكيان الى العراق في 11 ايلول / سبتمبر 2024م، حيث قام على مدى 3 ايام، بزيارة العاصمة بغداد ومحافظات كربلاء المقدسة والنجف الاشرف والبصرة، مضافا الى مباحثاته مع المسؤولين في اقليم كردستان العراق.

انتهى ** ح ع   

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