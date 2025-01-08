٠٨‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٤:٢٦ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85714462
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مصور إرنا ينتزع الميدالية الذهبية من مهرجان جورج باركر الدولي في کندا

٠٨‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٤:٢٦ م
رمز الخبر: 85714462
مصور إرنا ينتزع الميدالية الذهبية من مهرجان جورج باركر الدولي في کندا

طهران /8 كانون الثاني/ يناير/ إرنا- احرز "مجيد جراحي" مصور وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء (إرنا)، الميدالية الذهبية في مهرجان "جورج باركر" الدولي للتصوير بكندا.

وافادت ارنا، ان "جراحي" حاز في المهرجان ذاته ايضا على الميدالية برونزية وشهادتي تقدير، كما تم قبول 4 من أعماله الأخرى من قبل اللجنة المحكّمة.

يذكر ان مهرجان جورج باركز" اقيم لهذا العام باستضافة كندا، في 6 افرع متفرقة بمشاركة  نحو 200 مصور من الدول المختلفة، بما في ذلك كندا والولايات المتحدة والصين وألمانيا وتركيا الى جانب ايران.

كما تجدر الاشارة الى ان "مجيد جراحي"، يعمل مصورا علاميا لدى فرع وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) في محافظة يزد (جنوبي البلاد)، وسبق له في شهر مارس 2024م، ان حاز على الميدالية الذهبية في مهرجان "نارين" الدولي للتصوير، وايضا مهرجان "نوروز"، وذلك من قبل الاتحاد الدولي للتصوير (FIAP) واتحاد التصوير الأمريكي (PSA) بعد تقديمه 5 أعمال الى هذين الحدثين الدوليين.

انتهى**9365 / ح ع **

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