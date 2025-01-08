مصور إرنا ينتزع الميدالية الذهبية من مهرجان جورج باركر الدولي في کندا

وافادت ارنا، ان "جراحي" حاز في المهرجان ذاته ايضا على الميدالية برونزية وشهادتي تقدير، كما تم قبول 4 من أعماله الأخرى من قبل اللجنة المحكّمة.

يذكر ان مهرجان جورج باركز" اقيم لهذا العام باستضافة كندا، في 6 افرع متفرقة بمشاركة نحو 200 مصور من الدول المختلفة، بما في ذلك كندا والولايات المتحدة والصين وألمانيا وتركيا الى جانب ايران.

كما تجدر الاشارة الى ان "مجيد جراحي"، يعمل مصورا علاميا لدى فرع وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) في محافظة يزد (جنوبي البلاد)، وسبق له في شهر مارس 2024م، ان حاز على الميدالية الذهبية في مهرجان "نارين" الدولي للتصوير، وايضا مهرجان "نوروز"، وذلك من قبل الاتحاد الدولي للتصوير (FIAP) واتحاد التصوير الأمريكي (PSA) بعد تقديمه 5 أعمال الى هذين الحدثين الدوليين.

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