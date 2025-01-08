رئيس الوزراء العراقي يلتقي رئيس مجلس الشورى الإسلامي في طهران

وأفادت إرنا، بأن اللقاء بين السوداني وقاليباف، جرى في مبنى البرلمان الإيراني بطهران.

وحول أهم أهداف زيارة رئيس الوزراء العراقي والوفد رفيع المستوى المرافق إلى طهران، يشار الى البحث في العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وكذلك القضايا الإقليمية.

كما أن زيارة السوداني هذه، تأتي عقب أول زيارة للرئيس بزشكيان إلى العراق في 11 أيلول / سبتمبر 2024 م، حيث قام على مدى 3 أيام، بزيارة العاصمة بغداد ومحافظات كربلاء المقدسة والنجف الاشرف والبصرة، مضافا إلى مباحثاته مع المسؤولين في إقليم كردستان العراق.

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