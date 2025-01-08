ميقاتي يتطلع الى انتخاب رئيس جديد للبنان غدا الخميس

جاء ذلك في كلمة القاها ميقاتي، اليوم الاربعاء خلال رعايته "الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة" في مقر الحكومة ببيروت.

وقال رئيس الوزراء اللبناني : اليوم وللمرة الأولى، منذ الفراغ في سدة الرئاسة، أشعر بالسرور لأنه بإذن الله سيكون لدينا غدا رئيس جديد للجمهورية.

وفي 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، حدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، 9 يناير/ كانون الثاني الجاري لعقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية.

وامس الثلاثاء، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن "بري حدد موعد الجلسة في الساعة 11:00 صباحا بالتوقيت المحلي (09:00 ت.غ) يوم 9 يناير الجاري، في إطار الجهود الرامية لملء الفراغ الرئاسي المستمر منذ أكثر من سنتين.

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، أخفق البرلمان في انتخاب رئيس جديد للبنان خلال 13 جلسة على مدى عامين، آخرها في 14 يونيو/ حزيران 2023؛ ما أدخل البلاد في شغور رئاسي هو السادس في تاريخ لبنان الحديث.

وبحسب العرف السياسي السائد في لبنان، يجب أن يكون رئيس الجمهورية مسيحيا من الطائفة المارونية، بينما يعود منصب رئيس الحكومة للطائفة السنيّة، ورئيس مجلس النواب للطائفة الشيعية.

وتستمر ولاية رئيس الجمهورية اللبناني ست سنوات، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد مرور 6 سنوات.

ويُعتبر رئيس الجمهورية في لبنان رمز وحدة الوطن وحامي الدستور، وله دور في توقيع القوانين وتعيين رئيس الوزراء بالتشاور مع مجلس النواب.

انتهی**2054 / ح ع **