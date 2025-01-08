٠٨‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٦:٢٤ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85714562
T T
٠ Persons

سمات

ميقاتي يتطلع الى انتخاب رئيس جديد للبنان غدا الخميس

٠٨‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٦:٢٤ م
رمز الخبر: 85714562
ميقاتي يتطلع الى انتخاب رئيس جديد للبنان غدا الخميس

طهران / 8 کانون الثاني / ینایر / ارنا-أعرب رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية "نجيب ميقاتي"، عن تفاؤله بأن يتمكن البرلمان في الجلسة المحدد انعقادها غدا الخميس، من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بعد أكثر من سنتين من الفراغ الرئاسي في هذا البلد.

جاء ذلك في كلمة القاها ميقاتي، اليوم الاربعاء خلال رعايته "الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة" في مقر الحكومة ببيروت.

وقال رئيس الوزراء اللبناني : اليوم وللمرة الأولى، منذ الفراغ في سدة الرئاسة، أشعر بالسرور لأنه بإذن الله سيكون لدينا غدا رئيس جديد للجمهورية.

وفي 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، حدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، 9 يناير/ كانون الثاني الجاري لعقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية.

وامس الثلاثاء، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن "بري حدد موعد الجلسة في الساعة 11:00 صباحا بالتوقيت المحلي (09:00 ت.غ) يوم 9 يناير الجاري، في إطار الجهود الرامية لملء الفراغ الرئاسي المستمر منذ أكثر من سنتين.

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، أخفق البرلمان في انتخاب رئيس جديد للبنان خلال 13 جلسة على مدى عامين، آخرها في 14 يونيو/ حزيران 2023؛ ما أدخل البلاد في شغور رئاسي هو السادس في تاريخ لبنان الحديث.

وبحسب العرف السياسي السائد في لبنان، يجب أن يكون رئيس الجمهورية مسيحيا من الطائفة المارونية، بينما يعود منصب رئيس الحكومة للطائفة السنيّة، ورئيس مجلس النواب للطائفة الشيعية.

وتستمر ولاية رئيس الجمهورية اللبناني ست سنوات، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد مرور 6 سنوات.

ويُعتبر رئيس الجمهورية في لبنان رمز وحدة الوطن وحامي الدستور، وله دور في توقيع القوانين وتعيين رئيس الوزراء بالتشاور مع مجلس النواب.

انتهی**2054 / ح ع **

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .