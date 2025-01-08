٠٨‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٥:٤٩ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85714568
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قائد الثورة الاسلامية يستقبل رئيس الوزراء العراقي الزائر

٠٨‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٥:٤٩ م
رمز الخبر: 85714568
قائد الثورة الاسلامية يستقبل رئيس الوزراء العراقي الزائر

طهران / 8 کانون الثاني / يناير/ إرنا - استقبل قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد علي خامنئي، عصر اليوم الاربعاء، رئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق الذي يزور البلاد حاليا.

وافادت ارنا، بان تفاصيل اللقاء بين السوداني وسماحة قائد الثورة، بما في ذلك التقرير المصور سيأتي لاحقا.

وفي وقت سابق من اليوم، عقد رئيس الوزراء العراقي لقاء ثنائيا مع الرئيس الايراني، باحثا في القضايا الثنائية ومواقف البلدين حيال التطورات الاقليمية والدولية؛ حيث اكد الجانبان على تطوير شامل للتعاون بين طهران وبغداد.

يذكر ان زيارة السوداني هذه، تأتي عقب اول زيارة للرئيس بزشكيان الى العراق في 11 ايلول / سبتمبر 2024م، حيث قام على مدى 3 ايام، بزيارة العاصمة بغداد ومحافظات كربلاء المقدسة والنجف الاشرف والبصرة، مضافا الى مباحثاته مع المسؤولين في اقليم كردستان العراق.

انتهى ** ح ع

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