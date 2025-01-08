قائد الثورة الاسلامية يستقبل رئيس الوزراء العراقي الزائر

وافادت ارنا، بان تفاصيل اللقاء بين السوداني وسماحة قائد الثورة، بما في ذلك التقرير المصور سيأتي لاحقا.

وفي وقت سابق من اليوم، عقد رئيس الوزراء العراقي لقاء ثنائيا مع الرئيس الايراني، باحثا في القضايا الثنائية ومواقف البلدين حيال التطورات الاقليمية والدولية؛ حيث اكد الجانبان على تطوير شامل للتعاون بين طهران وبغداد.

يذكر ان زيارة السوداني هذه، تأتي عقب اول زيارة للرئيس بزشكيان الى العراق في 11 ايلول / سبتمبر 2024م، حيث قام على مدى 3 ايام، بزيارة العاصمة بغداد ومحافظات كربلاء المقدسة والنجف الاشرف والبصرة، مضافا الى مباحثاته مع المسؤولين في اقليم كردستان العراق.

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