أحمدیان یبحث مع الرئیس الأذربیجاني في سبل تطویر التعاون الثنائي

وخلال هذا اللقاء الذي عقد الیوم الأربعاء في باكو، أكد الجانبان على تطوير التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والاقتصادية.

من جانبه، اشار علييف إلى القواسم المشتركة التاريخية والدينية والثقافية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية أذربيجان، واصفا اياها انها كانت جيدة على مرّ العقود الثلاثة الماضية.

وحول التعاون بين باكو وطهران فيما يخص الممرات التجارية، أكد الرئيس الاذربيجاني على رغبة بلاده في استخدام ممر الشمال - جنوب والافادة من الطاقات المتاحة في منطقة الخليج الفارسي.

کما دعا علييف الى تسوية المشاكل في منطقة جنوب القوقاز عبر التعاون بين الدول الاقليمية.

وبدوره، أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، خلال هذا اللقاء، استعداد الجمهورية الاسلامية لإزالة العقبات من مسار المشاريع والاتفاقات المشتركة مع جمهورية اذربيجان.

كما أكد الطرفان، في هذا اللقاء، على استعدادهما لعقد لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة في المستقبل القريب، وأعربا عن ارتياحهما لقاء التعاون العسكري الثنائي، خاصة في مجال التدريبات المشتركة.

انتهی**2054 / ح ع **