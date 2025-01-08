وزیر الخارجیة العراقي : العلاقات الثنائیة بین بغداد وطهران جیدة جدا

وحول المباحثات بين التي جرت بين وفد السوداني مع الجانب الايراني بطهران اليوم، قال حسين في تصريح لقناة "العهد" العراقية : لقد ناقشنا في طهران مجموعة من المشاريع المشتركة، مبينا ان المباحثات بين الجانب العراقي والإيراني شهدت التطرق إلى المشاريع المستقبلية.

وأفادت إرنا، بأن رئيس الوزراء العراقي وصل على راس وفد إلى طهران صباح اليوم الأربعاء، وعقد لقاء ثنائيا مع الرئيس الإيراني، باحثا في القضايا الثنائية ومواقف البلدين حيال التطورات الإقليمية والدولية؛ حيث أكد الجانبان على تطوير شامل للتعاون بين طهران وبغداد.

يذكر أن زيارة السوداني هذه، تأتي عقب أول زيارة للرئيس بزشكيان إلى العراق في 11 أيلول / سبتمبر 2024 م، حيث قام على مدى 3 أيام، بزيارة العاصمة بغداد ومحافظات كربلاء المقدسة والنجف الأشرف والبصرة، مضافا إلى مباحثاته مع المسؤولين في إقليم كردستان العراق.

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