إيرواني: القرار بشان مستقبل سوريا يجب ان يتخذ من قبل شعبها دون تدخل أجنبي...خروج إيران كان مسؤولاً

نيويورك / 9 كانون الثاني/ يناير/ارنا- أعلن "أمير سعيد إيرواني"، سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتشكيل حكومة شاملة في سوريا، واشار إلى أن "القرارات التي اتخذها مجلس الأمن بشأن سوريا لا يمكن أن تكون موضع ترحيب" إن مستقبل سوريا يجب أن يكون من صنع الشعب السوري حصرياً، دون "أي تدخل أو فرض خارجي". وقال: "إن انسحاب إيران من سوريا تم أيضاً بشكل مسؤول مع الأخذ بعين الاعتبار التأثيرات المحتملة على الشعب السوري".

يتبع