٠٩‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٣:٤١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85714862
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مقتل اثنين من مهربي المخدرات في شرق ايران

٠٩‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٣:٤١ ص
رمز الخبر: 85714862
مقتل اثنين من مهربي المخدرات في شرق ايران

بيرجند / 9 كانون الثاني/ يناير/ارنا- أعلن قائد قوى الامن الداخلي في مدينة نهبندان التابعة لمحافظة خراسان الجنوبية شرق ايران، عن ضبط 57 كيلوغراماً من الأفيون ومقتل اثنين من مهربي المخدرات في هذه المدينة.

وقال العقيد حسين عرب، في تصريح له مساء الأربعاء: إن رجال شرطة مكافحة المخدرات تلقوا معلومات عن تهريب المخدرات من قبل مهربين على الطرق الفرعية في هذه المدينة.

وأضاف: ان رجال الشرطة وجهوا تحذيرات للمهربين وأمروهم بالتوقف، الا ان المهربين تجاهلوا تحذيرات الشرطة المتكررة وحاولوا الفرار، حيث تمت مطاردتهم وشل حركتهم بموجب قانون استخدام الأسلحة.

وأوضح العقيد عرب أنه خلال تفتيش السيارة التي كانوا يستقلونها تم العثور على 57 كغم من مادة الأفيون، وتم تسليمها للجهة القضائية مع ملف القضية.

انتهى ** 2342

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