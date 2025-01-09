مقتل اثنين من مهربي المخدرات في شرق ايران

وقال العقيد حسين عرب، في تصريح له مساء الأربعاء: إن رجال شرطة مكافحة المخدرات تلقوا معلومات عن تهريب المخدرات من قبل مهربين على الطرق الفرعية في هذه المدينة.

وأضاف: ان رجال الشرطة وجهوا تحذيرات للمهربين وأمروهم بالتوقف، الا ان المهربين تجاهلوا تحذيرات الشرطة المتكررة وحاولوا الفرار، حيث تمت مطاردتهم وشل حركتهم بموجب قانون استخدام الأسلحة.

وأوضح العقيد عرب أنه خلال تفتيش السيارة التي كانوا يستقلونها تم العثور على 57 كغم من مادة الأفيون، وتم تسليمها للجهة القضائية مع ملف القضية.

انتهى ** 2342