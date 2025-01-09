المتحدثة باسم الحكومة: نسعى لتقديم نموذج ناجح للمرأة على الساحة العالمية

وأكدت مهاجراني في تصريح لها في جزيرة كيش مساء الأربعاء، على ضرورة إيلاء اهتمام خاص لتعزيز أسس الأسرة، قائلة: "إن الأسرة الغنية بالثقافة والهدوء تقوم بالتأكيد بتربية أطفال صالحين لمستقبل إيران".

وأوضحت أن بعض الحركات السياسية والاجتماعية في العالم، كالحركات النسوية، تسعى إلى إضعاف المرأة وتقييد مكانتها، وأضافت: "من خلال تقييد نعمة الوجود للمرأة، تتجاهل هذه الحركات مكانتها السامية".

وفي إشارة إلى نهج الحكومة في إرساء العدالة الاجتماعية على طريق التنمية، قالت مهاجراني: "كل مجتمع يتطور بالقدر الذي يمنح أبناءه الفرصة للتقدم".

وقالت أن "التركيز على تطوير القدرات الفردية، وزيادة مهارات الحوار، والتسامح مع النقد، والقدرة على التعريف بالذات، ينبغي أن يتم تعزيزها بين النساء في مجتمع اليوم".

انتهى ** 2342