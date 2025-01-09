٠٩‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٦:٢٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85714877
T T
٠ Persons

أدت لمقتل 3 جنود "إسرائيليين"

بالاشتراك مع سرايا القدس والأقصى.."القسام" تتبنى عملية إطلاق النار في قرية "الفندق" شرق قلقيلية

٠٩‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٦:٢٥ ص
رمز الخبر: 85714877
بالاشتراك مع سرايا القدس والأقصى.."القسام" تتبنى عملية إطلاق النار في قرية "الفندق" شرق قلقيلية

طهران / 9 كانون الثاني/يناير/ارنا- أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، مساء الاربعاء 8/1/2025م، مسؤوليتها بالاشتراك مع سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى عن عملية إطلاق النار في قرية الفندق بقلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.

وافادت فلسطين اليوم ان "القسام" قالت في بلاغ عسكري:" بعون الله وقوته وتوفيقه؛ تعلن كتائب الشهيد عز الدين القسام مسؤوليتها بالاشتراك مع سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى عن عملية إطلاق النار في قرية الفندق بقلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة، التي نُفذت بتاريخ 06 رجب 1446هـ الموافق 06 يناير 2025م، وأجهز فيها المجاهدون على 3 صهاينة أحدهما ضابطٌ بشرطة الاحتلال وأصابوا عددًا من المغتصبين بجراح متفاوتة قبل أن ينسحبوا ويعودوا لقواعدهم سالمين تحفهم رعاية الرحمن".

وأضافت:" بكل فخرٍ واعتزاز، تكشف كتائب القسام لشعبنا العظيم ولأمتنا الأبية، عن دور شهيدها القائد جعفر أحمد دبابسة كعقلٍ مدبّرٍ للعملية البطولية التي أوصلت عبرها المقاومة رسالة الوحدة الميدانية الراسخة.

وأكدت الكتائب على أن العمليات المشتركة القادمة ستكون أبلغ رسائل التآلف والترابط بين فصائل المقاومة المختلفة في وجه كل من يسعى لضرب المقاومة وإخماد لهيبها المشتعل، وفي ردها على مجازر العدو المتواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية على حدٍ سواء.

انتهى ** 2342

٠ Persons

تعليقك

You are replying to: .