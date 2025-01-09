٠٩‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٦:٣٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85714878
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كتيبة طولكرم: استهدفنا قوات الاحتلال بالأسلحة والعبوات في محور البلاونة

٠٩‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٦:٣٢ ص
رمز الخبر: 85714878
كتيبة طولكرم: استهدفنا قوات الاحتلال بالأسلحة والعبوات في محور البلاونة

طهران / 9 كانون الثاني/ يناير/ارنا- أعلنت سرايا القدس- كتيبة طولكرم، مساء الأربعاء 8/1/2025م، استهداف قوات الاحتلال "الإسرائيلي" بالأسلحة الرشاشة والعبوات الناسفة في محور البلاونة

وقالت السرايا في بلاغ عسكري:" تمكن مقاتلونا في سرية مخيم طولكرم من خوض معارك ضارية مع قوات العدو في محور البلاونة وإمطار قوات المشاة والآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص المباشر".

واضافت: " كما تمكن أبطالنا في وحدة الهندسة من تفجير عدد من العبوات المعدة مسبقًا بآليات العدو وقوات المشاة محققين إصابات مؤكدة".

يشار إلى أن عمليات المقاومة في الضفة الغربية، شهدت خلال الفترة الأخيرة تصاعدا في حدتها، وخاصة في مدينة جنين ونابلس، اذ تتشكل في تلك المدن مجموعات وكتائب تابعة لفصائل المقاومة وابرزها كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس.

انتهى ** 2342

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