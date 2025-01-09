متولى الروضة الرضوية المقدسة يلتقي رئيس الوزراء العراقي

وقال مروي ان نحو 3 ملايين زائر عراقي يزورون ضريح الامام الرضا (ع) سنويا.

واضاف ان هناك مجالات اخرى للتعاون بين الروضة الرضوية المقدسة والعراق بما في ذلك المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية.

واوضح ان بوسع مؤسسات التعليم العالي التابعة للروضة الرضوية بما فيها جامعتا العلوم الاسلامية الرضوية والامام الرضا (ع) ومستشفى الرضوي التخصصي ايجاد فرص جيدة للتعاون العلمي والجامعي مع المراكز المماثلة لها في العراق بما يسهم في تبادل الخبرة والبحوث والتقدم لعلمي للبلدين.

واعرب مروي عن شكره لكرم الضيافة الذي يبديه العراق حكومة وشعبا وكذلك مسؤولو العتبات المقدسة في العراق في مجال اسداء الخدمات للزوار الايرانيين.

اما رئيس الوزراء العراق محمد شياع السوداني فقد اعرب عن تمنياته بان تسهم هذه الزيارة التي تمت في شهر رجب، في تحقيق نتائج ايجابية للبلدين والمنطقة وتمهد للمزيد من التعاون وتعزيز العلاقات بين الشعبين الايراني والعراقي.

واعرب السوداني عن تقديره للخدمات التي تقدمها الروضة الرضوية المقدسة للزوار مشيرا الى انهم في العراق على اتصال دائم مع مسؤولي العتبات المقدسة ويسعون لتقديم افضل الخدمات للزوار.