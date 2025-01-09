٠٩‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٢:١٤ م
رمز الخبر: 85715206
T T
٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

قائد القوات البرية: حرب العدو الهجينة، تتمثل في نسف الافكار والسيطرة عليها

٠٩‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٢:١٤ م
رمز الخبر: 85715206
قائد القوات البرية: حرب العدو الهجينة، تتمثل في نسف الافكار والسيطرة عليها

طهران/ 9 كانون الثاني/يناير/ارنا – قال قائد القوات البرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد كيومرث حيدري ان الاستكبار العالمي يعمل دائما على وضع العقبات امام الثورة الاسلامية موضحا ان هدف حرب العدو المركبة تكمن في نسف الافكار والاذهان والسيطرة عليها.

واضاف العميد حيدري الذي كان يتحدث اليوم الخميس امام منتسبي اللواء 264 المتحرك الهجومي للقوات البرية ان  الاستكبار العالمي لا يطيق ابدا وجود الجمهورية الاسلامية وان خطة مستكبري العالم تتمثل دائما في وضع العقبات والعراقيل امام الحركة الالهية للثورة الاسلامية.

واوضح ان الاعداء ومن اجل نيل اهدافهم المقيتة، يستخدمون اداة الاعلام قائلا اننا نواجه اليوم حربا معرفية وحربا ثقافية، وباتت افكارنا هي ساحة المعركة.

واشار العميد حيدري الى قدرات القوات البرية في مجال الحصول على احدث التجهيزات والاسلحة والمعدات العسكرية العصرية قائلا ان المعدات والتجهيزات التي دخلت هيكلية القوات البرية للجيش، تمتلك اربعة امكانات هي الاستهداف عن بعد والدقة في الاستهداف وكونها ذكية وعلي هيئة شبكة وستستخدم للتصدي لاي تهديد.

واكد قائد القوات البرية للجيش ان هذه القوات برهنت طيلة هذه السنوات انها ستقضي على اي عدو باسرع ما يمكن وفي اي نقطة في البلاد.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

تعليقك

You are replying to: .