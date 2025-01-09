قائد القوات البرية: حرب العدو الهجينة، تتمثل في نسف الافكار والسيطرة عليها

واضاف العميد حيدري الذي كان يتحدث اليوم الخميس امام منتسبي اللواء 264 المتحرك الهجومي للقوات البرية ان الاستكبار العالمي لا يطيق ابدا وجود الجمهورية الاسلامية وان خطة مستكبري العالم تتمثل دائما في وضع العقبات والعراقيل امام الحركة الالهية للثورة الاسلامية.

واوضح ان الاعداء ومن اجل نيل اهدافهم المقيتة، يستخدمون اداة الاعلام قائلا اننا نواجه اليوم حربا معرفية وحربا ثقافية، وباتت افكارنا هي ساحة المعركة.

واشار العميد حيدري الى قدرات القوات البرية في مجال الحصول على احدث التجهيزات والاسلحة والمعدات العسكرية العصرية قائلا ان المعدات والتجهيزات التي دخلت هيكلية القوات البرية للجيش، تمتلك اربعة امكانات هي الاستهداف عن بعد والدقة في الاستهداف وكونها ذكية وعلي هيئة شبكة وستستخدم للتصدي لاي تهديد.

واكد قائد القوات البرية للجيش ان هذه القوات برهنت طيلة هذه السنوات انها ستقضي على اي عدو باسرع ما يمكن وفي اي نقطة في البلاد.