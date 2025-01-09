مسؤول: استخدام المحتوى الذي يسيء للمسؤولين الايرانيين، انتهاك صارخ للمواثيق الدولية

وندد نيلي بشدة بالاهانة التي وجهها احد رؤساء البلديات في فرنسا للمقدسات والشخصيات الايرانية مشددا على ضرورة احترام القيم الثقافية والدينية للدول وقال ان استخدام المحتوى المهين ضد مسؤولي الجمهورية الاسلامية الايرانية هو انتهاك صارخ للمبادئ والمواثيق الدولية المعترف بها والقائمة على احترام القيم الثقافية لسائر الشعوب وتشكل مثالا بارزا على بث الكراهية.

واشار الى تبليغ السلطات الفرنسية باحتجاج ايران الرسمي على ذلك عن طريق القنوات الدبلوماسية داعيا الحكومة الفرنسية للتعاطي اللازم مع القضية والحد من تكرر هكذا ممارسات استفزازية.