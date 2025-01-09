٠٩‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٢:٢٧ م
رمز الخبر: 85715224
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journalistکاظم شماعییان

مسؤول: استخدام المحتوى الذي يسيء للمسؤولين الايرانيين، انتهاك صارخ للمواثيق الدولية

٠٩‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٢:٢٧ م
رمز الخبر: 85715224
مسؤول: استخدام المحتوى الذي يسيء للمسؤولين الايرانيين، انتهاك صارخ للمواثيق الدولية

طهران/ 9 كانون الثاني/يناير/ارنا – قال المدير عام لدائرة غرب اروبا بوزارة الخارجية مجيد نيلي تعقيبا على الاساءة التي وجهها احد رؤساء بلديات فرنسا ان استخدام المحتوى الذي يسيء لمسؤولي الجمهورية الاسلامية الايرانية يعد انتهاكا سافرا لمبادئ القانون الدولي المعترف به والقائم على احترام القيم الثقافية لسائر الشعوب ويشكل مثالا بارزا على بث الكراهية.

وندد نيلي بشدة بالاهانة التي وجهها احد رؤساء البلديات في فرنسا للمقدسات والشخصيات الايرانية مشددا على ضرورة احترام القيم الثقافية والدينية للدول وقال ان استخدام المحتوى المهين ضد مسؤولي الجمهورية الاسلامية الايرانية هو انتهاك صارخ للمبادئ والمواثيق الدولية المعترف بها والقائمة على احترام القيم الثقافية لسائر الشعوب وتشكل مثالا بارزا على بث الكراهية.

واشار الى تبليغ السلطات الفرنسية باحتجاج ايران الرسمي على ذلك عن طريق القنوات الدبلوماسية داعيا الحكومة الفرنسية للتعاطي اللازم مع القضية والحد من تكرر هكذا ممارسات استفزازية.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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