ظريف يامل بان يتحول الوئام الى اسلوب عمل في البلاد

واضاف ظريف الذي كان يتحدث امام ملتقى "الحوار الوطني حول الوئام الوطني" ان الاهمية التي يوليها رئيس الجمهورية لمسالة الوئام والوفاق، تتبدى من خلال مشاركته في هذا الملتقى.

واعرب عن ارتياحه لان موضوع الوئام الذي يحظي باتفاق واهتمام جميع شرائح الشعب، لقي متابعة من لدن المجموعات واصحاب الراي، وتلقى الملتقى في هذا الاطار مقالات عديدة.

واوضح ان اليوم هو انطلاق الحوار، وان معظم الاصدقاء الذين يشاركون في جلسة اليوم في الحوار، هم شخصيات علمية ومفكرون بارزون وقدموا مقالات ايضا.

وكان ملتقى "الحوار الوطني حول الوئام الوطني" قد افتتح اليوم الخميس في المكتبة الوطنية بطهران بكلمة رئيس الجمهورية. ويشارك فيه مفكرون ضمن 10 جلسات تخصصية.