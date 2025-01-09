رئيس الجمهورية يصل الى مدينة جابهار (جنوب شرق)

وهذه الزيارة، هي الجولة الثالثة التي يقوم بها الرئيس بزشكيان يرافقه اعضاء مجلس الوزراء على محافظات البلاد، إذ وصل مساء اليوم الى مطار جابهار بجنوب محافظة سيستان وبلوجستان.

وكانت زيارته الاولى لمحافظة سيستان وبلوجستان قد تمت الى زاهدان مركز المحافظة يوم 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. فيما زار محافظة خراسان الشمالية (شمالي شرق) يوم 25 كانون الاول/ديسمبر وكانت جولته الثانية على المحافظات.

وسيشارك رئيس الجمهورية خلال الزيارة في اجتماعات نهضة بناء المدارس وتطوير فرص الاستثمارات في سيستان وبلوجستان وتفقد الممر الساحلي للخط الحديدي جابهار- زاهدان وتفقد مجمع "نكين مكران" للبتروكيماويات.