٠٩‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٨:٠٢ م
رمز الخبر: 85715598
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journalistکاظم شماعییان

بقائي: الهجمات العسكرية الامريكية والبريطانية على اليمن، مصداق لجريمة العدوان

٠٩‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٨:٠٢ م
رمز الخبر: 85715598
بقائي: الهجمات العسكرية الامريكية والبريطانية على اليمن، مصداق لجريمة العدوان

طهران/ 9 كانون الثاني/يناير/ارنا – قال المتحدث باسم وزارة الخارجية اسماعيل بقائي في معرض اشارته الى الاعتداءات الامريكية والبريطانية المتكررة على البنى التحتية لليمن بهدف دعم الكيان الصهيوني وامتدادا للابادة الجماعية للفلسطينيين، قال ان هذه الهجمات هي خرق فاضح للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الامم المتحدة ومصداق "لجريمة العدوان" وفقا للنظام التاسيسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وندد بقائي اليوم الخميس بقوة بالهجمات الامريكية والبريطانية الجديدة على البنية التحتية في محافظات صنعاء والحديدة وعمران باليمن وقال ان هذه الاعمال الاجرامية لا يمكن ان تثبط من عزيمة الشعب اليمني البطل في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم والتضامن معه.

واستنكر بقائي عدم تصرف مجلس الامن الدولي تجاه استمرار الابادة الجماعية في غزة والاعتداءات العسكرية الامريكية والبريطانية والكيان الصهيوني على البنية التحتية الحيوية لليمن معتبرا ان القصور الواضح لهذه المنظمة في الوفاء بواجباتها لوقف "الاعمال العدوانية" و"الانتهاك المتكرر للسلام"  يحمل الدول ذات  الصلة المسؤولية في هذا المجال ودعا الاسرة الدولية لاسيما البلدان الاسلامية والاقليمية لتحرك جاد من اجل وقف الاحتلال والابادة الجماعية والعدوان الذي يشنه الكيان الصهيوني وحماته ضد شعوب المنطقة.

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journalistکاظم شماعییان

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