٠٩‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٨:٣٧ م
رمز الخبر: 85715616
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journalistکاظم شماعییان

ايران تهنئ بانتخاب رئيس جديد للبنان

٠٩‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٨:٣٧ م
رمز الخبر: 85715616
ايران تهنئ بانتخاب رئيس جديد للبنان

طهران/ 9 كانون الثاني/يناير/ارنا – قدم المتحدث باسم وزارة الخارجية اسماعيل بقائي اليوم الخميس التهائي بانتخاب الجنرال جوزف عون رئيسا جديدا للبنان مهنئا عون ولبنان حكومة وشعبا وجميع المجموعات والاحزاب النشطة في الساحة السياسية للبلاد بذلك.

واعتبر بقائي ان هذا الانتخاب الذي جاء كحصيلة وئام وتوافق اغلبية المجموعات والاحزاب اللبنانية، يشكل نجاحا للبنان ككل معربا عن تمنياته بان يسهم انتخاب رئيس للبلاد في تعزيز الوحدة والانسجام الداخلي في لبنان وييسر مسار التقدم والانماء لهذا البلد والتغلب على التحديات والمشاكل بما في ذلك في المجال الاقتصادي واعادة بناء الدمار الناجم عن العدوان الوحشي للكيان الصهيوني على لبنان وحماية السيادة الوطنية ووحدة اراضي البلاد امام تهديدات واطماع الكيان  المحتل.

واشار الى العلاقات التاريخية بين ايران ولبنان مبديا استعداد حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية لتوسيع العلاقات مع الحكومة اللبنانية في جميع المجالات متنميا التوفيق والنجاح للرئيس الجديد.

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journalistکاظم شماعییان

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