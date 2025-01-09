بزشكيان يؤكد ضرورة العمل لبناء وتنمية منطقة مَكٌران بافضل صورة ممكنة

وقال الرئيس بزشكيان ، مساء الخميس، خلال زيارته الثانية إلى محافظة سيستان وبلوشستان، في غضون نحو شهرين ، في اجتماع "تنمية فرص الاستثمار في منطقة تشابهار الحرة": "بناءً على وثيقة الافاق المستقبلية التي تمت صياغتها، يجب أن تكون إيران دولة متقدمة وصاحبة الريادة في المنطقة، ومصدر إلهام وقدوة في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية والاقتصادية.

وأضاف: المكانة المتفوقة لا تأتي إلينا بسهولة وبدون جهد، وثيقة الرؤية يجب أن تصبح عقيدة. وبعد ذلك فقط يمكننا أن نتخذ الخطوات، ونتحرك، ونأمل في تحقيق ذلك.

وأكد الرئيس بزشكيان أنه يجب علينا أن نسعى لتحقيق النجاح، وقال: خلال فترة الانتخابات، عندما كان يُسأل مني عن برنامجي، كنت أقول إن برنامجي هو تنفيذ وثيقة الافاق المستقبلية وخطة التنمية الوطنية السابعة، التي أعدتها لجنة من الخبراء في مجال التنمية الوطنية. لقد تم إعدادها وتجميعها من قبل النخبة والمتخصصين من خلال آلاف الساعات من العمل الخبرائي في اجتماعات عديدة. اليوم، يجب علينا أن نعد أنفسنا، ونضع الأساس للنجاح، باستخدام الخبراء المحليين والدوليين، والمضي قدمًا بخطة واضحة ودقيقة.

واعتبر ان الإدارة تتلخص في اتخاذ القرار الصحيح وتنفيذ هذا القرار بشكل صحيح واضاف: للأسف، نحن اليوم محاصرون بالعقوبات والآراء المقيدة... يجب أن نرى القمم ونعزز إيماننا بتحقيق النجاح والتقدم، وأن نتكاتف جميعًا ونعمل لبناء الوطن، يجب أن يفكر شبابنا في بناء وطنهم وليس أن يستاؤوا ويغادروا إلى الخارج.

وفي إشارة إلى تأكيد قائد الثورة على إيلاء منطقة مكران اهتماما خاصا ووضع خطط دقيقة لتنمية وتقدم هذه المنطقة، قال: لقد تم إنجاز عمل عظيم في هذه المنطقة، كما أن الحكومة الرابعة عشرة توليها اهتماما خاصا. وسنكرس كل جهودنا لتنمية وتقدم هذه المنطقة.

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