حرائق الغابات تحاصر لوس أنجلوس... وسقوط قتلى ودمار واسع للمنازل والممتلكات

وأعلنت السلطات الأميركية مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص جراء الحرائق المندلعة قرب مشارف لوس أنجلوس، التي لا تزال خارجة عن السيطرة، محذرة من احتمال ارتفاع عدد الضحايا، كما أصدرت أوامر إجلاء لأكثر من 100 ألف شخص إثر اتساع نطاق الحرائق.

وترك آلاف الأشخاص منازلهم بعد أن اجتاحت الحرائق منطقة ساحلية في لوس انجلوس أكبر مدن ولاية كاليفورنيا.

وقال مسؤولون إن العديد من المباني دمرت واحترق ما يقرب من 3 آلاف فدان في منطقة "باسيفيك باليساديس" بين مدينتي سانتا مونيكا وماليبو الساحليتين.

واكتظت الطرق السريعة بالفارين من الحرائق بينما تصاعدت أعمدة اللهب والدخان في سماء المدينة.

وقالت سلطات الإطفاء إن عدة أشخاص أصيبوا في حريق باليساديس، بعضهم بحروق في الوجه واليدين.

وتعرضت عاملة بالإطفاء لإصابة في الرأس.*إخلاء إلزامي وسط هوليودوفي هوليود، أمرت السلطات ليل الأربعاء سكان وسط المنطقة التاريخية بإخلاء منازلهم بعد اندلاع حريق جديد.

وأعلنت مديرية الإطفاء في لوس أنجلوس أن الحريق يمثل "تهديدا للحياة"، وأصدرت أمرا قانونيا بإخلاء المنطقة على الفور، مؤكدة أن "المنطقة محظورة قانونا أمام العامة".

واندلع الحريق في منطقة "هوليود هيلز" الواقعة على بُعد بضع مئات الأمتار فقط من جادة "هوليود بوليفارد" الشهيرة.

*بايدن يلغي رحلة إلى إيطاليا

في غضون ذلك، أعلن البيت الأبيض الأربعاء أن الرئيس جو بايدن ألغى رحلة كان مقررا أن يقوم بها إلى إيطاليا من 9 إلى 12 يناير/كانون الثاني الجاري وذلك بهدف التركيز على جهود مكافحة الحرائق الهائلة التي تجتاح محيط لوس أنجلوس.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيير في بيان، إن بايدن الذي توجه إلى لوس أنجلوس اول أمس الأربعاء "قرر إلغاء رحلته المقبلة إلى إيطاليا من أجل التركيز على إدارة كل نواحي الاستجابة الفدرالية في الأيام المقبلة".

وأوضحت أن الرئيس المنتهية ولايته اتخذ هذا القرار "بعد عودته من لوس أنجلوس حيث التقى بعناصر الشرطة والإطفاء وموظفي الطوارئ".

ووفقا لموقع معني بانقطاعات التيار الكهربائي، فقد انقطعت الكهرباء عن ما يقرب من مليون منزل وشركة في مقاطعة لوس أنجلوس، كما تقرر إغلاق المدارس في المقاطعة حتى اليوم الخميس على الأقل.

وبالإضافة إلى حريقين كبيرين، اندلعت 4 حرائق أصغر في المقاطعة مما أدى إلى استنزاف موارد مكافحة الحرائق التي كانت قد استنفدت بالفعل.

ويأتي اندلاع الحرائق في وقت حساس بشكل خاص لمنطقة جنوب كاليفورنيا التي لم تشهد هطول أمطار غزيرة منذ بداية الموسم.

ويقول العلماء إن الحرائق، التي اندلعت في غير التوقيت المعتاد لحرائق الغابات، تمثل أحدث الظواهر الجوية المتطرفة التي من المرجح أن تتفاقم بصورة أكبر مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة حول العالم في العقود القادمة.

ووثقت طائرة بدون طيار لقطات مروعة لمدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية التي دمرتها حرائق الغابات، حيث حولت ألسنة اللهب كتلا بأكملها إلى رماد ومع الوقت قد يزداد الأمر سوءا

وأظهرت اللقطات الجوية المرعبة مناطق شاسعة من لوس أنجلوس التي دمرتها حرائق الغابات، تبدو وكأنها منطقة حرب متفحمة.

وصورت عدسة المسيّرة حيا مهجورا تماما من المنازل وهياكل منهارة مغطاة بالفحم والغبار الدخاني الداكن الناجم عن الحرائق التي أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإجبار أكثر من 130 ألف شخص على إخلاء منازلهم.

كما أظهرت اللقطات المصورة كتلا سكنية بأكملها وقد تحولت إلى رماد بسبب الحرائق التي اندلعت في حي باسيفيك باليساديس الفاخر صباح الثلاثاء وألحقت بالفعل أضرارا بآلاف المباني.

وحذر المسؤولون من أن الرياح المتفاقمة قد تزيد من تأجيج الحرائق الخمسة والتي لم يتم احتواء ثلاثة منها على الإطلاق يوم الخميس، والتهمت النيران بالفعل ما يقرب من 30 ألف فدان (47 ميلا مربعا) في مقاطعة لوس أنجلوس.

وتسببت هبات الرياح المرعبة في سانتا آنا التي تجاوزت سرعتها 100 ميل في الساعة في اندلاع العديد من الحرائق التي خرجت عن السيطرة مما تسبب في دمار شامل في جميع أنحاء المنطقة.

هذا وذكرت شبكة "ABC" الأمريكية نقلا عن بيانات من موقع "أكيو ويذر" أن حرائق الغابات في مدينة لوس أنجلوس تسببت بأضرار تتراوح بين 52 و57 مليار دولار.

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