المقاومة تستدرج رتلا عسكريا من جيش الاحتلال لحقل ألغام في جباليا

وافد المركز الفلسطيني للاعلام ان المشاهد اظهرت تجهيز مقاتلين من “سرايا القدس” عبوات أرضية ناسفة مضادة للدروع من نوع “ثاقب”، وزرعها وتمويهها في الطريق الذي تسلكه الآليات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال.

كما تضمنت رصدا دقيقا لآليات جيش الاحتلال قبل وصولها إلى منطقة الكمين، ولحظة تفجير العبوات وإصابة إحدى الآليات واندلاع النيران فيها.

وقال أحد قادة “سرايا القدس” في الفيديو، إن “زرع العبوات جاء بعد ورود أنباء للمقاتلين تفيد بتقدم رتل عسكري إسرائيلي بالقرب من موقع الإدارة المدنية شرقي جباليا”.

ودأبت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء الاجتياح البري يوم الـ27 من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ 460 يوما على التوالي، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وخلّف العدوان أكثر من 155 ألف شهيد وجريح فلسطينيي، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

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