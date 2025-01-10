22 عملا مقاوما في الضفة ضد جنود الاحتلال والمستوطنين خلال 24 ساعة

وأشار مركز معلومات فلسطين “معطى” في تقرير له يوم الخميس إلى أن عمليات المقاومة تضمنت 3 عمليات إطلاق نار واشتباك مسلح، و6 عمليات تفجير عبوات ناسفة، و3 عمليات تصدي لاعتداءات المستوطنين وتحطيم مركبة لهم.

ولفت المركز إلى أن أعمال المقاومة شملت أيضا اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 18 نقطة متفرقة بالضفة الغربية، والقاء زجاجات حارقة ومفرقعات وخروج مظاهرتين.

ففي عناتا شمال القدس المحتلة وسنجل قضاء رام الله، تصدى الشبان للمستوطنين بإلقاء حجارة وتحطيم مركبة مستوطنين.

كما اندلعت مواجهات في يعبد جنوب غرب جنين، وعزون شرق قلقيلية، ومادما وسبسطية في نابلس، ومخيمي نور شمس وطولكرم وبلدات عنبتا وكفر اللبد في طولكرم، وتوقع في بيت لحم.

وفي إطار العمليات العمليات النوعية، أطلق المقاومون النار على مركبة مستوطنين قرب بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وعند وصول آلية عسكرية محصنة يستقلها قائد لواء عتصيون، “جال ريتش”، تكرر إطلاق النار مرة أخرى، وأصاب الرصاص الآلية المحصنة؛ أعقبها انسحب المنفذون بسلام.

كما اندلعت اشتباكات مسلحة وتفجير عبوات ناسفة في آليات قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيمي نور شمس وطولكرم القاء عبوات ناسفة على قوات الاحتلال خلال المواجهات في بلدتي عنبتا وكفر اللبد.

وألقى الشباب الثائر عبوات ناسفة خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة يعبد في جنين.

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