الرئيس بزشكيان يتفقد ميناء الشهيد بهشتي في جابهار

واطّلع رئيس الجمهورية خلال الزيارة على أنشطة هذا الميناء المحيطي التي يتمتع حاليا بقدرة استيعابية للبضائع تبلغ الـ 12 مليون طن.

يشار الى انه ومع تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير ميناء الشهيد بهشتي اعتبارا من نيسان/ أبريل العام الجاري، سيكون هذا الميناء جاهزا لرسو السفن العابرة للمحيطات بطاقة استيعابية تصل إلى 24 ألف كلغ من الحاويات.

وحاليا، ترسو 5 سفن قادمة من موانئ الهند والصين في ميناء الشهيد بهشتي شهريا.

هذا وقد وصل رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان يوم امس الخميس الى مدينة جابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان (جنوبي شرق ايران) في زيارة تستمر يومين ضمن جولاته على محافظات البلاد.

وكانت زيارته الاولى لمحافظة سيستان وبلوشستان قد تمت الى زاهدان مركز المحافظة يوم 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. فيما كانت زيارته الثانية لمحافظة خراسان الشمالية (شمالي شرق ايران) يوم 25 كانون الاول/ديسمبر من جولاته

الداخلية التفقدية على المحافظات الايرانية.

ويتناول برنامج زيارة بزشكيان لمحافظة سيستان وبلوشستان، لقاء اهالي جابهار والتحدث معهم، اجتماعات نهضة بناء المدارس وتطوير فرص الاستثمارات في سيستان وبلوشستان وتفقد الممر الساحلي للخط الحديدي جابهار- زاهدان وتفقد

مجمع "نكين مكران" للبتروكيماويات. وبعدها وبعدها سيغادر الرئيس الايراني اليوم الجمعة الى زابل.

انتهى**ر. م