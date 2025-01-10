مسؤول: لا اضرار جراء الهزة الارضية في سربل ذهاب بكرمانشاه

وفي مقابلة مع إرنا اليوم الجمعة، صرح حاكم مدينة سربل ذهاب "صدر اله بابلي" بأنه فور وقوع الهزة الارضية، تم إرسال مجموعات التقييم الى المنطقة ويعمل مقر إدارة الأزمات على تقديم الخدمات في حال لزم الأمر.

واضاف انه وفي التحقيقات والتقييمات التي اجراها المعنيون،فان هذه الهزة الارضية لم تسفر عن أي أضرار مالية أو بشرية، ولم ترد أي تقارير عن وقوع أضرار.

وتابع بابلي أن مقر إدارة الأزمات في هذه المدينة دائما في حالة تأهب بسبب تعرض المنطقة للهزة الارضية وحدوث العديد من الهزات الترددية.

وقد افاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هزة ارضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر ، ضربت مدينة سربل ذهاب عند الساعة 6:22 صباح اليوم الجمعة على بعد 22 كلم من قصر شيرين و 6 كلم من سربل ذهاب و 36 كلم من إزغله.

يشار الى ان زلزالا مدمرا بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة غرب كرمانشاه في 12 تشرين الثاني عام 2017 ما اسفر عن مصرع 620 شخصا واصابة اكثر من 12 الفا اخرين فضلا عن تدمير اكثر من 100 الف وحدة سكنية بصورة كلية او جزئية في 10 مدن و 1930 قرية في محافظة كرمانشاه الواقعة غرب ايران.

وكان الزلزال قويا الى الحد الذي شعر به السكان في بعض دول الخليج الفارسي والعراق وشرق سوريا وغرب تركيا واذربيجان وارمينيا وجورجيا.

ويبلغ عدد سكان مدينة سربل ذهاب الواقعة غربي كرمانشاه أكثر من 90 ألف نسمة، وتبلغ حدودها مع العراق أكثر من 48 كيلومترا، وتضم ثماني بلدات و226 ​​قرية، يقع بعضها في المنطقة الحدودية مع العراق.

انتهى**ر.م