ظريف: الصور القاتمة القادمة من كاليفورنيا تذكرنا بغزة

وفي منشور له على صفحته الشخصية عبر منصة التواصل الاجتماعي اكس، كتب المساعد الاستراتيجي لرئيس الجمهورية الايرانية محمد جواد ظريف :"إنه لأمر إنساني فقط أن نتعاطف مع سكان كاليفورنيا الذين فقدوا كل شيء بسبب غضب الطبيعة - خاصة وأن الكثيرين هناك وقفوا مع سكان غزة الذين فقدوا كل شيء بسبب وحشية الكيان الإسرائيلي."

يشار الى انه ومنذ 3 ايام تستعر النيران الهائلة، التي لم يتمكن من السيطرة عليها حتى الان ،وسط البرد ومع بداية فصل الشتاء في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، مخلفة آلاف المشردين وأضرار كثيرة.

وحتى الآن، لم ينجح الآلاف من رجال الإطفاء في محاولة احتواء خمسة حرائق غابات من ساحل المحيط الهادئ إلى باسادينا-كاليفورنيا ، ومن المتوقع أن تستمر الحرائق في الأيام المقبلة.

وأعلنت مديرية الإطفاء في لوس أنجلوس أن الحريق يمثل "تهديدا للحياة"، وأصدرت أمرا قانونيا بإخلاء المنطقة على الفور، مؤكدة أن "المنطقة محظورة قانونا أمام العامة".

كما أعلنت السلطات الأميركية مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص جراء الحرائق المندلعة قرب مشارف لوس أنجلوس، التي لا تزال خارجة عن السيطرة، محذرة من احتمال ارتفاع عدد الضحايا، كما أصدرت أوامر إجلاء لأكثر من 100 ألف شخص إثر اتساع نطاق الحرائق.

وترك آلاف الأشخاص منازلهم بعد أن اجتاحت الحرائق منطقة ساحلية في لوس انجلوس أكبر مدن ولاية كاليفورنيا. وقال مسؤولون إن العديد من المباني دمرت واحترق ما يقرب من 3 آلاف فدان في منطقة "باسيفيك باليساديس" بين مدينتي سانتا مونيكا وماليبو الساحليتين.

واكتظت الطرق السريعة بالفارين من الحرائق بينما تصاعدت أعمدة اللهب والدخان في سماء المدينة. وقالت سلطات الإطفاء إن عدة أشخاص أصيبوا في حريق باليساديس، بعضهم بحروق في الوجه واليدين. وتعرضت عاملة بالإطفاء لإصابة في الرأس.

انتهى**ر.م