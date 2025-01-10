بزشكيان يهنىء الرئيس اللبناني الجديد

وبعث رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية "مسعود بزشكيان" الى الرئيس اللبناني الجديد "جوزيف عون" برسالة هنأه فيها على انتخابه رئيسا جديدا للبنان بأغلبية أصوات مجلس النواب معرباً عن أمله في أن تؤدي هذه الانتخابات، التي جاءت نتيجة اتفاق أغلبية الاحزاب والأطراف السياسية في لبنان، الى الاستقرار السياسي و النمو الاقتصادي والسلام والامن لشعب لبنان العزيز.

واضاف بزشكيان ولا شك أن تعزيز الاستقرار والوحدة سيهزم أطماع العدو الصهيوني على أرض لبنان.

هذا وقد انتخب قائد الجيش اللبناني العماد "جوزيف عون" يوم امس الخميس، رئيسا للبنان بأغلبية 99 صوتا في المجلس النيابي في الجولة الثانية من التصويت.

والجدير بالذكر ان العماد جوزيف عون هو خامس قائد جيش في تاريخ لبنان يصل إلى رئاسة الجمهورية.

انتهى**ر. م