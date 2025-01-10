١٠‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١:٤٢ م
رمز الخبر: 85715958
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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اقامة مناورة "السائرون الى القدس" في طهران

١٠‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١:٤٢ م
رمز الخبر: 85715958
اقامة مناورة "السائرون الى القدس" في طهران

طهران/10 كانون الثاني/يناير/ارنا- نظم فيلق محمد رسول الله (ص) في طهران مناورة تحت عنوان "السائرون الى القدس" ضمن إطار مناورات الاقتدار بعنوان "الرسول الأعظم (ص)19" لحرس الثورة الاسلامية بمشاركة 110 آلاف من الشعب الايراني .

انطلقت صباح اليوم الجمعة المناورة الثقافية-العسكرية الكبرى تحت عنوان "السائرون إلى القدس"، بمشاركة  110 آلاف من الشعب الايراني وبحضور مجموعات من قوات البسيج (التعبئة) في العاصمة، وعناصر كتائب الإمام الحسين (ع) وكتائب بيت المقدس وكتائب الإمام علي (ع)و كتائب الفاتحين.

تمت هذه المناورة بتنظيم فيلق محمد رسول الله (ص) في طهران ضمن إطار مناورات الاقتدار بعنوان "الرسول الأعظم (ص)  19" لحرس الثورة الاسلامية.

اقامة مناورة "السائرون الى القدس" في طهران

والى جانب عرض المعدات والادوات الدفاعية، تخللت هذه المناورة الكبرى توزيع 110 آلاف حزمة معيشية و670 طقما لتجهيز العرائس.بالإضافة الى ذلك ، تم تأمين كميات كبيرة من المستلزمات الدراسية من قبل المتبرعين وأهل الخير، وقواعد المقاومة التابعة للبسيج، وستُوزع على بعض الأسر في طهران.

وتهدف هذه المناورة الى ايصال رسالة عن جاهزية قوات البسيج الشاملة لمواجهة أي تهديد محتمل، وتسليط الضوء على مستوى الاستعداد والتماسك والتنظيم والمهارات المهنية للباسيجيين (التعبويين) في عمليات الإنقاذ والدفاع عن الاحياء والازقة ومكافحة العمليات الإرهابية.

وقد سار المشاركون خلال هذه المناورة من ثلاث نقاط في منطقة طهران بارس وصولا الى ميدان ولي العصر (عج) محافظين على انسجامهم التنظيمي ومعلنين جاهزيتهم لتنفيذ أوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة الايرانية.

انتهى**ر.م

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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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