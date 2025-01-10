مؤامرات الأعداء الماكرة مهدت الطريق لتضاعف اقتدار المقاومة الاسلامية

ومن على منبر صلاة الجمعة في مصلى الإمام الخميني (رض) بطهران اليوم، أشار حجة الاسلام أبو ترابي فرد إلى أن موقف الشعب والشباب الأفغاني الغيور والشجاع هو الذي دفع الاستكبار العالمي الى مغادرة هذا البلد بعد إنفاق المليارات،

موضحا أن هناك جرائم عديدة ارتكبها الاحتلال لعبت دورا في رفع مستوى الوعي والبصيرة لدى الشعب الأفغاني.

واستطرد خطيب جمعة طهران في هذا السياق مذكرا أن الاستكبار العالمي اضطر إلى الفرار من العراق بعد كثرة ما ارتكب من جرائم، وبالتالي استطاع الشعب العراقي البطل والشجاع أن يستعيد سيادته وأن يتولي السلطة السياسية، ومن هذه

القوة السياسية ولد الحشد الشعبي بطلا.

كما صرح خطيب جمعة طهران حجة الإسلام "محمد حسن ابو ترابي فرد" بأن مؤمرات ومكائد الأعداء الماكرة مهدت الطريق لتضاعف اقتدار المقاومة الاسلامية والحركة العظيمة للأمة الإسلامية.

ومضى بالقول، فهل من الممكن أنه لولا ثمان سنوات من العقوبات والتهديدات والأمطار النارية على بلد اليمن البطل، لكان اليمن اليوم في موقع القوة والاقتدار هذا، مضيفا أنه سيكون اليمن على ماهو عليه اليوم من الاقتدار وأكثر في

المستقبل.

يتبع**