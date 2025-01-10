بالتزامن مع المسيرات المليونية.. عدوان جوي يستهدف العاصمة صنعاء

و استهدف العدوان محيط ميدان السبعين بالعاصمة بالتزامن مع التوافد الجماهيري للمشاركة في المسيرات المليونية الأسبوعية المناصرة لغزة.

وأشار مراسل "المسيرة نت" إلى أنه تزامنا مع الغارات صدحت جموع المحتشدين في ميدان السبعين بشعارات الحرية (الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام" كما رددوا الأهازيج الشعبية المتحدية للعدوان الأمريكي البريطاني، وهتافات (نتحداك نتحداك.. يا صهيوني نتحداك).

و استهدف العدوان الإسرائيلي الأمريكي الابريطاني محطة كهرباء حزيز المركزية في مديرية سنحان بسلسلة غارات.

وإلى ذلك قال إعلام العدو الصهيوني: نهاجم على نطاق واسع في اليمن وبالاشتراك مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

وتأتي الغارات الأمريكية الصهيونية بالتزامن مع الخروج المليون، حيث تشهد العاصمة صنعاء مسيرة مليونية كبرى، في طوفان بشري متجدد نصرة وإسنادا للشعب الفلسطيني تحت شعار " جهادا في سبيل الله ونصرةً لغزة سنواجه كل الطواغيت "..

وكان تحالف العدوان الأمريكي البريطاني، قد شن 12 غارات استهدفت مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران شمال العاصمة صنعاء.

وتأتي غارات العدوان قُبيل وقت قليل من استعدادات المحافظة للخروج في مسيرات حاشدة عصر اليوم بـ61 ساحة دعما وإسنادا لغزة، وتحديا للعدوان الأمريكي البريطاني الصهيوني على بلادنا.

وفجر الخميس شن طيران العدوان الأمريكي البريطاني سلسلة غارات على صنعاء والحديدة وعمران، حيث استهدف العدوان بغارتين منطقة جربان بمحافظة صنعاء، وثلاث غارات مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.

كما استهدف العدوان بغارة مديرية اللحية بمحافظة الحديدة الساحلية، غرب البلاد.

وكان طيران العدوان قد استهدف، عصر الأربعاء، بغارتين منطقة جربان بمديرية سنحان في محافظة صنعاء، كما شن 5 غارات على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.

والأحد الفائت، شن تحالف العدوان الأمريكي البريطاني 3 غارات على محافظة صعدة.

وتأتي غارات التحالف الأمريكي البريطاني في سياق العدوان المتواصل على اليمن منذ أكثر من عام دعما للعدو الصهيوني، في محاولة لثني اليمن عن موقفها المساند للشعب الفلسطيني الذي يتعرضان لحرب إبادة صهيونية منذ أكتوبر 2023.

وتؤكد صنعاء استمرارها في معركة طوفان الأقصى، باستهداف عمق كيان العدو الصهيوني وفرض الحصار البحري على الكيان حتى يتوقف العدوان الصهيوني على غزة.

المصدر : موقع "المسيرة نت"

انتهى