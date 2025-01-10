مساعد الرئيس الايراني:تمثل جابهار القدرة الاقتصادية الهائلة للبلاد

وافاد بأن الرئيس بزشكيان توجه الى محافظة سيستان وبلوشستان بسبب مؤشرات الحرمان التي تعاني منها في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.لافتا الى ان الرئيس الايراني وعد بالاهتمام بالمناطق المحرومة وأن يكون صوت من لا صوت له.

وأكد المساعد التنفيذي لرئيس الجمهورية على أن من المشكلات التي وعد الرئيس بمتابعتها وحلها هي المشكلات في مجال التعليم وبناء المدارس وايضا مجال الصحة والعلاج.

هذا وقد وصل رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان يوم امس الخميس الى مدينة جابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان (جنوبي شرق ايران) في زيارة تستمر يومين ضمن جولاته على محافظات البلاد.

وكانت زيارته الاولى لمحافظة سيستان وبلوشستان قد تمت الى زاهدان مركز المحافظة يوم 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. فيما كانت زيارته الثانية لمحافظة خراسان الشمالية (شمالي شرق ايران) يوم 25 كانون الاول/ديسمبر من جولاته الداخلية التفقدية على المحافظات الايرانية.

ويتناول برنامج زيارة بزشكيان لمحافظة سيستان وبلوشستان، لقاء اهالي جابهار والتحدث معهم، اجتماعات نهضة بناء المدارس وتطوير فرص الاستثمارات في سيستان وبلوشستان وتفقد الممر الساحلي للخط الحديدي جابهار- زاهدان وتفقد مجمع "نكين مكران" للبتروكيماويات. وبعدها سيغادر الرئيس الايراني اليوم الجمعة الى زابل.

انتهى**ر.م