١٠‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٤:٥٧ م
رمز الخبر: 85716133
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journalistسید شاهپور حسینی

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القوات المسلحة اليمنية تعلن عن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية ترومان

١٠‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٤:٥٧ م
رمز الخبر: 85716133
القوات المسلحة اليمنية تعلن عن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية ترومان

طهران/10 كانون الثاني/يناير/ارنا- أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم الجمعة أنها استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية ترومان وعدداً من القطع الحربية التابعة لها شمال البحر الأحمر بعدد من الصواريخ والمسيرات .

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان أنها نفذت خلال الـ 48 ساعة الماضية عدة عمليات عسكرية أبرزها استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان".

و أضاف البيان أنها استهدفت مع ترومان عدداً من القطعِ الحربية التابعة لها شمالي البحرِ الأحمرِ بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة العملية و أن هذه العملية التي نفذتها القوة الصاروخيه وسلاح الجو المسير، أفشلت هجوماً جوياً 

جديداً ضد اليمن انطلاقا من ترومان وتم إجبارها على مغادرة منطقة شمالي البحر الأحمر.

و قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إن القوات المسلحة نفذت يوم أمس عملية استهداف لعدد من الأهداف التابعة للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة بـ3 طائرات مسيرة

و أكد العميد يحيى سريع أن القوات اليمنية تجدد استمرارها في تأدية واجبها تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم وعملياتها لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.

انتهى

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journalistسید شاهپور حسینی

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