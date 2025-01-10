القوات المسلحة اليمنية تعلن عن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية ترومان

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان أنها نفذت خلال الـ 48 ساعة الماضية عدة عمليات عسكرية أبرزها استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان".

و أضاف البيان أنها استهدفت مع ترومان عدداً من القطعِ الحربية التابعة لها شمالي البحرِ الأحمرِ بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة العملية و أن هذه العملية التي نفذتها القوة الصاروخيه وسلاح الجو المسير، أفشلت هجوماً جوياً

جديداً ضد اليمن انطلاقا من ترومان وتم إجبارها على مغادرة منطقة شمالي البحر الأحمر.

و قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إن القوات المسلحة نفذت يوم أمس عملية استهداف لعدد من الأهداف التابعة للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة بـ3 طائرات مسيرة

و أكد العميد يحيى سريع أن القوات اليمنية تجدد استمرارها في تأدية واجبها تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم وعملياتها لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.

انتهى