أول مدينة ساحلية ذكية في إيران لجذب السياح في جابهار

وفي محادثة مع ارنا اليوم الجمعة، اوضح مدير مدينة تيِس الجديدة في جابهار "محمد قرباني" ،ان هذه المدينة تقع على بعد حوالي 35 كلم من ميناء جابهار الاستراتيجي، وقد تم تصميمها بهدف إنشاء مدينة مستدامة وتحسين نوعية حياة السكان وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

و أضاف بأنه قد تمت الموافقة على المخطط الرئيسي لهذه المدينة من قبل المجلس الأعلى للتخطيط العمراني والهندسة المعمارية في إيران في عام 2017 لعدد سكان يبلغ حوالي 150 ألف نسمة ويتم تطويره من قبل شركة تطوير مدينة تِيس الجديدة.

وذكر قرباني ان بدأ بناء مدينة تِيس الجديدة (التي تقع في جنوب سيستان وبلوشستان ومحاذية لبحر عمان والمحيط الهندي)، على مساحة 4380 هكتارا بهدف السياحة. ومن المخطط تخصيص 1600 هكتار من مساحة هذه المدينة الجديدة للاستخدام السياحي. وفي الوقت الحالي، تجري عمليات التنفيذ في الخطوة الأولى من التطوير في هذه المدينة الجديدة.

واشار الى أن مدينة تيس الجديدة تقع في موقع استراتيجي جنوب شرق إيران، كما أن قربها من منطقة جابهار الصناعية التجارية الحرة وإمكانية الوصول إلى المياه الدولية المفتوحة جعل من هذه المدينة نقطة رئيسية في الممر الشمالي الجنوبي، كما أنه جعلها تتمتع بقدرات اقتصادية وتجارية عالية. بالإضافة إلى ذلك، فإن سهولة الوصول إلى الطرق البرية والبحرية والجوية من المزايا العظيمة لهذه المدينة.

كما اضاف قرباني أن قرب تيس من خط الاستواء وظروفها المناخية الخاصة مكنت من زراعة النباتات الاستوائية والفواكه مثل المانجو والموز، مما يساعد على جذب الاستثمار الزراعي وتطوير الصناعة الزراعية الحديثة.

وتابع إن مجاورة ميناء جابهار، الميناء المحيطي الوحيد في إيران، والوصول إلى المياه الدولية المفتوحة، لهما أهمية خاصة لمدينة تيس الجديدة ويلعب هذا الميناء دورا أساسيا في التجارة الدولية، وخاصة في التجارة مع دول جنوب آسيا وأفريقيا.

وفي الختام ، بيّن مدير مدينة تِيس الجديدة ان المشاريع الوطنية الكلية مثل تطوير محور مَكُران، والذي يعرف بأنه أحد أهم المشاريع الاقتصادية في البلاد، لها آثار إيجابية على تنمية تيس وتحويلها إلى مركز تجاري وصناعي.

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