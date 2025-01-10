الإعلان عن تفاصيل زيارة الرئيس بزشكيان المرتقبة إلى موسكو

وفي هذا السياق، ذكرت السفارة الايرانية لدى موسكو ان سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية "كاظم جلالي" التقى نائب وزير الخارجية الروسي "أندريه رودينكو" وتباحث الطرفان الترتيبات الاحتفالية وتفاصيل برنامج زيارة الرئيس الايراني الى روسيا.

وخلال هذا اللقاء ،تم التأكيد على أن الزيارة الثنائية الرسمية الأولى للرئيس الايراني مسعود بزشكيان إلى موسكو ستكون حدثا تاريخيا وسيدخل البلدان مرحلة جديدة في علاقاتهما.

كما اشار الطرفان في هذا اللقاء إلى أهمية الاتفاقية الشاملة للتعاون الاستراتيجي بين إيران وروسيا، والتي من شأنها ان تحسن مستوى التفاعل بين إيران وروسيا وتسهل تطوير التعاون الثنائي.

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