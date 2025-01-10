وزير الأمن: الاستراتيجية الأميركية في عدائها للجمهورية الإسلامية الايرانية لن تتغير

وفي حفل تكريم وتنصيب مدير الامن في محافظة اذربايجان الشرقية، رأى وزير الامن الايراني حجة الاسلام اسماعيل خطيب ان أصل ومفتاح كل الأزمات التي حدثت في البلاد مرتبط بأمريكا.

وبالاشارة الى ان الأمريكان يستخدمون تكتيكات وخطط مختلفة لتشكل تهديدا لايران، اوضح حجة الاسلام خطيب بأن الامريكان اثاروا نشاط القضية النووية الإيرانية، واليوم ومن خلال تقرير مؤسساتهم البحثية، سلطوا الضوء على الانهيار الداخلي والتسوية.

وذكر وزير الامن الايراني ان العدو الذي يتحدث عن المفاوضات والمحادثات، فهو يحاول كل يوم مهاجمة الشعب الايراني والثورة الاسلامية من جهة، مبيّنا ان مفاوضات قطر هي مثال على الوعود الأميركية السيئة، التي لم تلتزم بها بأي شكل من الأشكال.

واستطرد حديثه مشيرا الى تصريحات الرئيس الايراني بزشكيان حول المفاوضات والقائلة بأن" إيران لن تُجبر على التفاوض بالضغط، لا تهددونا أو تهينونا، لن نذل".

أعداء الثورة الإسلامية يريدون زعزعة امن البلاد

وأوضح وزير الامن الايراني انه وفقا للمعلومات الاستخبارية المتوفرة، فإن زعزعة الأمن في ايران هو أحد مخططات أعداء الثورة الإسلامية، وقد تم اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة هذه المخططات.

الرئيس بزشكيان يؤكد دوما دعم البلاد لجبهة المقاومة

وبالاشارة الى تصريحات الرئيس الايراني ضد الكيان الصهيوني وأمريكا، قال حجة الاسلام خطيب: لقد أعلن الرئيس بزشكيان دائما دعم البلاد لجبهة المقاومة ضمن اتخاذه موقف جهاديا وقيميا ضد الكيان الصهيوني.

نأمل بتوقيع اتفاقية استراتيجية مع روسيا خلال الزيارة المرتقبة لبزشكبان

ولفت وزير الامن الى الزيارات العديدة التي يقوم بها الرئيس الايراني لتعزيز أهداف نظام الجمهورية الاسلامية، معربا عن أمله في ان تشهد زيارة الرئيس بزشكيان الى روسيا توقيع اتفاقية استراتيجية مع هذا البلد.

انتهى**ر. م